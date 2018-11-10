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محافظات

بدء تنفيذ خطة تطوير شوارع مدينة الشيخ زويد

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:09 م
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
احمد صالح
بدأت محافظة شمال سيناء في تنفيذ خطة التطوير لشوارع مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وذلك بإحلال وتجديد خط الكهرباء المغذي للمدينة.

ووصلت بالفعل إلى شركة الكهرباء بالشيخ زويد 10 أعمدة كهربائية من شركة توزيع الكهربا بمدينة العريش، وذلك للبدء الفعلي في عملية الإحلال والتجديد التي سيقوم بها قسم الصيانة والتركيب.

وتشمل خطة التطوير والتجميل والتي أعلن عنها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء رفع السواتر والاتربة وفتح الشرايين الرئيسية للطرق ودهان البردورات ورفع كفاءة الطرق واحلال وتجديد اعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة.
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