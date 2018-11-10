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برلمان

ممثلة الكهرباء بالبرلمان: بدء إنشاء نقاط شحن للسيارات العاملة بالكهرباء

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:28 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
فريدة محمد
قالت دلال حسين، ممثلة وزارة الكهرباء، إنه في ضوء اهتمام الدولة لتفعيل منظومة السيارات الكهربائية في مصر لاسيما وزارة الكهرباء، تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى تستهدف الدراسة الفنية لاستخدام هذه السيارات والتخطيط للقدرات والشبكات الكهربائية مع الأخذ في الاعتبار تحديات البنية التحتية وتأثيرها على الشبكة، وبحث التقنيات المختلفة في السوق العالمي وأفضل الممارسات الدولية بالإضافة إلي التعريفة وطرق المحاسبة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى لمناقشة طلب الاحاطة المقدم لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، من النائب عبد الحميد دمرداش بشأن انتشار انتاج واستخدام السيارات التي تستخدم الطاقة الكهربائية في العالم بدلا من المحروقات ومدي استفادة واستيعاب مصر لهذه التجربة وخطة تعميمها لتوفير الطاقة وتحقيق سلامة البيئة والآليات والإجراءات اللازمة لاستخدام هذا النوع من السيارات.

وأضافت ممثلة وزارة الكهرباء، أن الوزارة تضع جميع هذه النقاط في الاعتبار، مشددة على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية بهدف وضع خاطرة طريق واضحة لمصر وكود الاستخدام للسيارات العاملة بالكهرباء وتأثيرها، ومراجعة القوانين التي يجب مراجعتها الدولة لأعفاء هذه السيارات من الضرائب والأثر البيئي سعيًا لتشجيع التحول المدروس لاستخدام هذا النوع من السيارات من جانب، وتأهيل محطات شبكات النقل والتوزيع من جانب أخر.

وتابعت دلال حسين،أن هناك شركات بدأت في مصر لإنشاء نقاط شحن للسيارات العاملة بالكهرباء، وهناك استيراد لهذا النوع من السيارات، وهناك مصانع يتم فتحها لتصنيع البطاريات اللازمة لها.
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