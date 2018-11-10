كلاسيكو ألمانيا .. ضربة قوية لـ دورتموند قبل مواجهة بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن فريق بوروسيا دورتموند، سيفتقد خدمات حارسه الأول رومان بوركي، في مواجهة بايرن ميونخ بكلاسيكو ألمانيا، المقرر إقامته مساء اليوم.





وأكدت صحيفة بيلد الألمانية، أن بوركي لن يكون في تشكيلة الفريق البافاري الأساسية، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.





وكان بوركي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع دورتموند في مواجهة أتلتيكو مدريد، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



