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رياضة

كلاسيكو ألمانيا .. ضربة قوية لـ دورتموند قبل مواجهة بايرن ميونخ

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:03 م
صدى البلد
إسراء أشرف
ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن فريق بوروسيا دورتموند، سيفتقد خدمات حارسه الأول رومان بوركي، في مواجهة بايرن ميونخ بكلاسيكو ألمانيا، المقرر إقامته مساء اليوم.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية، أن بوركي لن يكون في تشكيلة الفريق البافاري الأساسية، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وكان بوركي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع دورتموند في مواجهة أتلتيكو مدريد، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق بروسيا دورتموند، غريمه التقليدي بايرن ميونخ، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا".
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