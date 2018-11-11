حكم تناول طعام يحتوى على كُحول

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز تناول الطعام الذى يحتوى على كُحول لأن الكحول نجس.



وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال « هل يجوز أكل الطعام الذى يحتوى على الكُحول خارج مصر؟»، أن الطعام الذى يحتوي على الكُحول نجس ولا يجوز الأكل منه، فحرمته جاءت من نجاسته فلا يجوز أكله، فضلًا عن أنك لست مضطر الى أكله.



وأشار الى أنه إذا أضطر الإنسان الى تناول طعام مطهى بالكحول فيكون الأكل تنجس فلا يجوز الأكل منه.

