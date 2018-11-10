ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

هيديرسفيلد تاون ينهي الشوط الأول متقدمًا علي وست هام في غياب رمضان صبحي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:19 م
صدى البلد
أحمد هاني
أنتهت أحداث الشوط الأول بين هيديرسفيلد تاون و وست هام يونايتد بهدف دون رد لصالح هيديرسفيلد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب "جالفارم" ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي .

أحرز اليكس بريتشارد هدف هيديرسفيلد الوحيد بعد مرور 6 دقائق من عمر المباراة

ويحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ 18 فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 6 نقاط، خلف وست هام يونايتد صاحب المركز الـ13 بفارق خمس نقاط.
loading...

ترشيحاتنا

3 ملايين دولار تنهي أزمة تهديد الفيفا لـ الزمالك بخصم النقاط

وزارة التموين تفتح باب تظلمات تحديث البيانات الخاطئة ..فيديو

رئيس البرلمان: الخمسة جنيه قيمتها زي الجنيه أو الخمسين قرش

3 أسباب أسقطت الأهلي بالثلاثة

تفاصيل جديدة عن مؤامرة اغتيال الرئيس الفرنسي ماكرون

فيديو جديد للحظة طعن إرهابي صومالي لحارس أمن بأستراليا

رئيس البرلمان: معاشات رجال الشرطة بحاجة لإعادة النظر

شاهد.. دينا عبد المقصود بطلة العالم لكمال الأجسام ضيفة صدى البلد غدا

اتفاق العراق والسعودية على تحقيق استقرار أسواق البترول.. فيديو وصور

بلطجية شارع رمسيس بايتاى البارود يثيرون الرعب على بعد أمتار من مركز الشرطة

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

نانسي بيلوسي: ترامب انتهك الدستور بتعيين وايتيكر وزيرا للعدل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

فيديو

طارق توفيق:المتحف الكبير الأكبر بالعالم في عرض حضارة واحدة.. فيديو
طارق توفيق: انتهينا من الأعمال الخرسانية والمعدنية للمتحف الكبير.. فيديو
استمرارا لمبادرة كلنا واحد.. مديريات الأمن تزور المدارس.. فيديو
ضبط شخص زور محررات رسمية نظير مبالغ مالية بالشرقية.. فيديو
حملات أمنية مكثفة لضبط تجار المخدرات وحيازة الأسلحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟