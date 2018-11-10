هيديرسفيلد تاون ينهي الشوط الأول متقدمًا علي وست هام في غياب رمضان صبحي

أنتهت أحداث الشوط الأول بين هيديرسفيلد تاون و وست هام يونايتد بهدف دون رد لصالح هيديرسفيلد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب "جالفارم" ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي .



أحرز اليكس بريتشارد هدف هيديرسفيلد الوحيد بعد مرور 6 دقائق من عمر المباراة



ويحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ 18 فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 6 نقاط، خلف وست هام يونايتد صاحب المركز الـ13 بفارق خمس نقاط.