انطلاق ورشة عمل حزب المحافظين حول الأحوال الشخصية

انطلقت منذ قليل ورشة عمل حزب المحافظين، لجنة التسويق والعلاقات العامة، بحضور المهندس عمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، المستشار محمد خطاب نائب رئيس الحزب للشئون الدستورية والتشريعية، الدكتور محمد عمارة رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة، وعضوي مجلس النواب، النائب محمد فؤاد، النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن، والدكتورة حنان أبو سكين مركز البحوث الجنائية والاجتماعية بوزارة التضامن.



ورحب المهندس عمرو الشريف بالحضور من النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني والمتضررين من قانون الأحوال الشخصية، كما رحب الدكتور محمد خطاب بالحضور.



وقال خطاب أن قوانين الأحوال الشخصية لها أهمية كبيرة لمساسها بكل الأسر المصرية وتلقي إهتمام كبير من الحزب حيث أجري الحزب أكثر من ٤٧ ورشة عمل على مدار عاميين حول الأحوال الشخصية ضمت متضررين ومنظمات مجتمع مدني وتمرد للأحوال الشخصية لدراسة متطلبات المجتمع ومشروعات القوانين المقدمة للبرلمان.