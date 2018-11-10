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ضاحي خلفان يستنكر اختطاف المعارض القطري خالد الهيل

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:16 م
صدى البلد
محمد بدران
آثار ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة السابق في دبي، قضية اختفاء المعارض القطرى خالد الهيل، المعارض الشرس لنظام الحمدين.

وتساءل ضاحى خلفان، عبر حسابه على تويتر، قائلًا :"وين خالد الهيل ؟؟" وأعاد نشر تدوينة للمعارض القطرى نوه من خلالها أن وصلته معلومات من مصادر مطلعة بدولة قطر تحذره من الاختطاف وشرح من خلالها الطريقة التى سوف تتم بها حيث تخديره ووضعه على متن طائرة.

جدير بالذكر أن خالد الهيل وصف أمير قطر تميم بن حمد بخيال المآته في آخر تغريدة له ولم يغرد عبر حسابه على تويتر منذ حوالى شهرين.
ضاحي خلفان يستنكر اختطاف المعارض القطري خالد الهيل
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