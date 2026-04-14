قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة 2 مليون طالب.. الأزهر يختتم تصفيات مبادرة تحدي القراءة العربي
اعرف الحل.. لو تحول عداد الكهرباء للمحاسبة بـ 2.74 جنيه
جدول الثانوية العامة 2026 |بدء الامتحانات لطلاب النظامين الجديد والقديم 21 يونيو
ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي
التحول الأخضر | إنارة مراكز شباب ورياضة مصر بالطاقة الشمسية
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الجونه ومودرن سبورت
اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل
خدمات المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة تدخل منظومة التأمين الصحي
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: حار نهارا معتدل ليلا والصغرى بالقاهرة 20
النقد الدولي : النظام المالي العالمي صامد حتى الآن رغم تداعيات حرب إيران
حزب الله يتبرأ من مخرجات محادثات لبنان وإسرائيل .. وواشنطن تحرك المياه الراكدة دبلوماسيا
صفاء أبو السعود تقدم نماذج مضيئة في البرنامج الإذاعي الجديد الملهمون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

القانون يحدد حالات إعادة النظر في الأحكام الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية
محمد الشعراوي

نصت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على مجموعة من الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها إعادة النظر في الأحكام الجنائية، بما يضمن تصحيح الأخطاء القضائية وتحقيق العدالة.

المادة السابق ذكرها نصت على أنه لا يُسمح بطلب إعادة النظر إلا في ظروف محددة تعكس وجود خلل جوهري في الحكم. من أبرز هذه الحالات، ظهور المجني عليه حيًا بعد صدور حكم بالإدانة في جريمة قتل، وهو ما يهدم أساس الحكم بالكامل ويستوجب إعادة النظر فيه.

كما تشمل الحالات أيضًا صدور حكمين متناقضين بشأن الواقعة ذاتها، حيث يُدان شخص في جريمة، ثم يُدان شخص آخر عن نفس الواقعة، بشكل يستحيل معه التوفيق بين الحكمين، بما يشير إلى براءة أحد المحكوم عليهما. ويُعد هذا التناقض دليلًا قويًا على وجود خطأ في تطبيق العدالة.

وفي سياق متصل، يجيز القانون إعادة النظر إذا ثبت أن الحكم استند إلى شهادة زور أو تقرير خبير غير صحيح، وذلك بعد صدور حكم بإدانة الشاهد أو الخبير، أو في حال ثبوت تزوير مستندات كان لها تأثير مباشر في الحكم. فسلامة الأدلة تُعد ركيزة أساسية لأي حكم قضائي عادل.

وتمتد الحالات لتشمل أيضًا الأحكام التي بُنيت على قرارات صادرة من محاكم مدنية أو محاكم الأحوال الشخصية، ثم تم إلغاؤها لاحقًا، مما يفقد الحكم الجنائي أساسه القانوني.

وأيضا ظهور وقائع أو أدلة جديدة بعد صدور الحكم، لم تكن معلومة أثناء المحاكمة، وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه. وتمثل هذه الحالة صمام أمان حقيقي لضمان عدم بقاء شخص بريء تحت وطأة حكم قضائي خاطئ.

قانون الإجراءات الجنائية الأحكام الجنائية الإجراءات الجنائية الأخطاء القضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

خلال أيام.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفى بالقانون

ترشيحاتنا

سلسلة Galaxy S27

بمعالج أقوى.. سامسونج تسعي لغزو الأسواق بهواتف جديدة

مواصفات هاتف X300 Ultra

"فيفو" تطلق X300 Ultra .. سعر ومواصفات الهاتف الرائد

برنامج One UI 8.5

سامسونج تطلق اختبار النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 8.5 لتلك الهواتف

بالصور

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر للانتحار؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

المزيد