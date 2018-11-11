على طريقة جاكي شان.. بطل كونج فو مرعب يحطم 100 حجر في ثواني

نشرت قناة "حول العالم" في يوتيوب، فيديو لعمل مذهل يقوم به مقاتل صيني استطاع أن يكسر عدد كبير من أحجار البناء بيديه.



وظهر، وانج هوا، أستاذ فنون الدفاع عن النفس، بمهارات خيالية في تكسير الطوب والحجارة، على طريقة بروسلي وجاكي شان وفندام وعظاء فنون القتال الذين كانوا أيقونة في أواخر القرن الماضي.



وتم تصوير الفيديو في مدينة بيجي بالصين.



وحطم مدرب "الكونج فو" ، وانج هوا، 100 حجر بيده فقط في وقتٍ قياسي مذهل.

