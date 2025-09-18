قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مصر توقع اتفاقية مع شركة إماراتية لتشغيل مطار العاصمة الإدارية

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مراسم توقيع خمس مذكرات تفاهم استراتيجية بين الشركة القابضة لمصر للطيران وعدد من شركاتها التابعة، والشركة المصرية للمطارات، ومجموعة أبوظبي للطيران ،  وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الاٍماراتية أبوظبي على رأس وفد رفيع المستوى، وكان في استقبال الوفد محمود الحاي الهاملي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للطيران (ADA ).

حضر مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، من بينهم السفير عصام الدين عاشور سفير مصر لدى الإمارات، والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران؛ ومن الجانب الإماراتي حضر سيف السويدي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومنصور الملا نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة " ايدج ".

جاءت تفاصيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين :-

وقّع الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، مذكرة تفاهم مع شركة «رويال جِت» لتطوير وتشغيل صالات الطيران الخاص بمطار العاصمة الإدارية، وتطوير البرامج التدريبية المختلفة بهدف الترويج لمصر كمقصد للطيران الخاص  .

وقع الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي مذكرة تفاهم مع شركة ماكسيموس تهدف إلى تعزيز خدمات الشحن الجوي وتطوير القدرات اللوجستية وتوسيع الحضور الإقليمي، وإطلاق مسارات شحن جديدة، وبناء منظومة لوجستية متكاملة، إضافةً إلى الارتقاء بالكفاءة التشغيلية عبر تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز القدرة التنافسية.

وقع المهندس إبراهيم فتحي، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، على مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد الهندسية بشأن التعاون الإستراتيجي في مجالات اعمال  الصيانة   والعمرة للطرازات المختلفة (MRO) وتهدف هذه المذكرة إلى التوسع الأقليمي وتعزيز التكامل الفنى ونقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز سلسلة الإمداد الإقليمي، كما قام بالتوقيع على مذكرة تفاهم أخرى مع شركة جال (GAL) تهدف إلى تعزيز الخدمات اللوجستية وتوريد قطع الغيار للمطارات وشركات الطيران إضافةً إلى دراسة اٍمكانية  إنشاء مركز إقليمي في مصر لتوريد قطع الغيار يخدم الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وقع الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي لتدريب الطيران تهدف إلى تعزيز التعاون في برامج التدريب واعداد الكوادر الفنية وتبادل الخبرات .

وفى هذا السياق؛ أعرب الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال مراسم التوقيع عن تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وموجهاً الشكر لمجموعة أبوظبي للطيران على الدعوة والتنظيم المتميز للزيارة .

وأكد أن توقيع مذكرات التفاهم تعكس عمق الشراكة المصرية الإماراتية، وتضع آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات استراتيجية تشمل التدريب والصيانة والشحن الجوي والمطارات وخدمات النقل الجوي بما يسهم في دعم الاقتصادات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف بأن هذه الاتفاقيات تجسد رؤية مشتركة تقوم على تبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة، كما تؤكد على التزامنا المشترك  ببناء مستقبل يرتكز على الفرص والمرونة والنمو الاستراتيجي. ويسعدنا التعاون مع مجموعة أبوظبي للطيران في تطوير مجالات الطيران والخدمات اللوجستية والابتكار، باعتبارها قطاعات حيوية لنمونا الاقتصادي المشترك وازدهارنا المستقبلي .

ومن جانبه؛ صرح سيف محمد السويدي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات "تعكس هذه الاتفاقيات التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة التميّز والابتكار في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطيران. وتتمتع كل من الإمارات  ومصر بموقع استراتيجي متميز، يتيح لهما تعزيز الترابط الإقليمي. كما ستتيح هذه المذكرات فرصًا متبادلة، وتُسهم في ترسيخ العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين".

كما أكد محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للطيران (ADA) "يُشكّل توقيع مذكرات التفاهم بين مجموعة أبوظبي للطيران وشركائنا في مصر محطة مهمة في مرحلة التعاون المشترك بين البلدين. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا المصريين، بما يُحقق رؤيتنا المتبادلة في بناء و تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية" .

ويعد توقيع هذه المذكرات خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين مصر والإمارات في قطاع الطيران المدني، ويدعم رؤية البلدين في تعزيز مكانتهما كمركزين إقليميين ودوليين في خدمات النقل الجوي والتدريب والصيانة والشحن ، كما يشكل أساسًا لتوسيع نطاق الشراكات المستقبلية بما يعزز الابتكار والتنمية المستدامة ويتيح بناء مستقبل واعد لقطاع الطيران في المنطقة قائمًا على الإستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والابتكار المستمر.

سامح الحفني وزير الطيران مجموعة أبوظبي للطيران مطار العاصمة الإدارية

