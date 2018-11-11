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فن

نسمة محجوب تشعل الدورة 27 لمهرجان الموسيقى العربية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:51 ص
صدى البلد
سمر سعد
أحيت نسمة محجوب، امس، حفلها على خشبه المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان الموسيقى العربية والتي تحمل اسم الفنانه الراحله شادية.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور الذين حرصوا على حضور حفل مطربتهم المفضلة.

ودأت نسمه الحفل على أنغام اغنية "المحروسه" والتي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور بالتصفيق الحاد الذي ملأ أرجاء مصر.

كما غنت نسمة محجوب ايضا خلال الحفل ميدلي لفيروز، وشهيرة، و"اللي راح منك ياعين".
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