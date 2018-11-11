ليفربول يستدرج فولهام في مهمة سهلة للوصول إلى قمة الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه محمد صلاح، فولهام، اليوم الأحد، الساعة الثانية ظهرًا، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".





ويسعى ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف النقاط الثلاث من فولهام، للوصول إلى القمة، بعدما تعثر الجولة الماضية أمام أرسنال، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.





ويأمل ليفربول في تعثر مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن الريدز، الذي سيخوض مواجهة نارية أمام جاره مانشستر يونايتد اليوم الساعة السادسة مساءً، على ملعب "الاتحاد" في الجولة ذاتها، حيث إنه في حالة هزيمة السيتينيز سيخطف ليفربول الصدارة، كما ينتظر أيضًا تعثر تشيلسي اليوم أمام إيفرتون، والذي يتقاسم معه النقاط برصيد 27 نقطة.





وخاض الريدز 11 مباراة حتى الآن في البريميرليج، وتمكن من الفوز في 8 مباريات، بينما تعادل في 3.





وشارك الفرعون المصري مع ليفربول في جميع الجولات السابقة منذ انطلاقة الدوري الإنجليزي، وتمكن من إحراز 5 أهداف وصنع 4 آخرون.



