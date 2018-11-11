وزير التموين: نسعى لضبط سعر الأرز فى السوق إلى 8 جنيهات ونصف

وفيما يتعلق بملف التنقية للبطاقات، قال المصيلحي أن هذا مجرد تصحيح للبيانات ولا علاقة لذلك بفكرة الحذف أو الإضافة، وتمت تنقية ٥٥ مليون بطاقة رقم قومي.





وأضاف: "وجدنا أن هناك خطرا من فكرة أن نحذف ناس ونحن لا نعلم من نحذف، ودخلنا هيئة البريد، وهناك بعض الأخطاء في بطاقات تزيد على المليون، ولذلك وضعنا قاعدة بيانات مفتوحة للمواطنين، والمواطن يدخل للتعديل، كما أننا رفضنا مبدأ الحذف".

أكد وزير التموين الدكتور على المصيلحي أنه تم تأمين وجود الأرز فى الحصة التموينية للمواطنين، مشيرا إلى أن العملية ليست صراعا بين الحكومة والقطاع الخاص، وإنما انضباط للسوق حتى يكون سعر الأرز ٨ جنيهات ونصف الجنيه، محذرا مما أسماه الاستحواذ على الأرز آخر ديسمبر.وقال المصيلحي، خلال كلمته فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك ما يكفي التموين من تعاقدات مع القطاع الخاص، كما أن ضبط إيقاع السوق أمر إيجابي، مؤكدا وجود تعاقدات خاصة باللحوم الحية وأنها تكفي حتى نهاية عام ٢٠١٩.وحول خطة التجارة الداخلية، قال وزير التموين إن هناك خطة تم عرضها على الرئيس أكثر من مرة، وقال الرئيس وقتها: أريد أن أعلم الخطة على مستوى كل محافظة، ونزلنا بخطة تفضيلية في المحافظات وفقا لأوامر الرئيس".وفيما يتعلق بأراضي تنمية التجارة الداخلية، قال المصيلحى إن هناك عدم مبالغة في سعر الأرض للمستثمرين، وهناك مشروعات جارية، وخطة التجارة الداخلية على مستوى كل محافظة و٧ مناطق يتم تنفيذها هذا العام.