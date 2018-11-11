غزل المحلة يواجة دمياط وديا استعدادا للقاء فاركو بالقسم الثاني

يخوض فريق كرة القدم الاول بنادي غزل المحلة مباراة ودية امام فريق دمياط، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب زعيم الفلاحين، وذلك خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لخوض منافسات الجولة العاشرة من دوري القسم الثاني.



كما يخوض فريق غزل المحلة بقيادة المدرب المخضرم سمير كمونة ثاني ودياته أمام فريق الداخلية على ملعب الدفاع الجوي يوم الثلاثاء القادم استعدادا للقاء فاركو.



جدير بالذكر أن غزل المحلة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الثالثة "بحري" برصيد 14 نقطة بينما جاء فاركو في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

