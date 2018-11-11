ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وصول 2385 رأس عجول حية لميناء سفاجا

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
حسن غنيمة
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Hajh GHfn وعلى متنها 2385 رأس عجول حية بوزن 2444 طنا قادمة من السودان لصالح هيئة السلع التموينية، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة، للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وحجرها بحجر بيطرى سفاجا لإنهاء ما يلزم من فحوصات وتطعيمات قبل توزيعها على مناطق القاهرة الكبرى.

كما يستعد ميناء سفاجا لمغادرة السفينتين الرياض والحرية، بينما يشهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج.
loading...

ترشيحاتنا

وزير التموين: الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يتصدر أولوياتنا

خالد مجاهد: مسح 9 ملايين مواطن حتى الآن بحملة 100 مليون صحة.. فيديو

صدى البلد ينشر أسماء الفائزين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

حيلة تسريعة تقضي على تشقق الكعبين

الصحف السعودية: مصر تستضيف درع العرب 1 لرفع مستوى التكامل والتعاون العسكري العربي.. زيارة ولي عهد أبو ظبي لخادم الحرمين استعراض لعلاقات الأخوة بين البلدين

برلمانى يعلن عن مشروع قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى

شاهد.. سيول تغرق الكويت.. ورامي رضوان يناشد المحافظين بالاستعداد

أسماء مصطفى تكشف عن أجر مجدي شطة مقابل عمل حوار صحفي.. فيديو

الأرصاد: مصر معرضة لاستقبال سيول وأمطار غزيرة.. فيديو

مواجهة نارية بين بوكا جونيورز وريفر بليت على لقب كأس ليبرتادوريس

السيارة الأوروبية بقيمة مليون جنيه تباع بهذا المبلغ بعد إلغاء الجمارك

حلوى المولد النبوي بدمياط ما بين ارتفاع الأسعار وإقبال المواطنين على الشراء.. أصحاب المصانع يكشفون السر وراء ارتفاع السعر بنسبة 25%.. والمواطنون: العلبة الاقتصادية الحل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمياه الأمطار

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

فيديو

سامي زكي: حقن دواجن المزارع بالهرمونات.. شائعة
الزراعة تكشف تفاصيل قانون منع بيع الدواجن الحية
الزراعة: إنتاج الدواجن في مصر يحقق 95% من الاكتفاء الذاتي
تعرف على الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة
داليا أيمن: تخفيض حوادث الطرق يتطلب 3 عناصر مهمة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟