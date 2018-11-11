وصول 2385 رأس عجول حية لميناء سفاجا

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Hajh GHfn وعلى متنها 2385 رأس عجول حية بوزن 2444 طنا قادمة من السودان لصالح هيئة السلع التموينية، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة، للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وحجرها بحجر بيطرى سفاجا لإنهاء ما يلزم من فحوصات وتطعيمات قبل توزيعها على مناطق القاهرة الكبرى.



كما يستعد ميناء سفاجا لمغادرة السفينتين الرياض والحرية، بينما يشهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج.