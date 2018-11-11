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تعليم

عميد زراعة عين شمس يتفقد لجان انتخابات اتحاد الطلاب

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:59 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
تفقد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، لجان انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية، مؤكدًا انتظام سير العملية الانتخابية، وأن عملية الاقتراع تجرى بسهولة ويسر، وتستمر اللجان فى استقبال الطلاب للإدلاء بأصواتهم حتى نهاية اليوم.

وانطلقت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، في جميع الجامعات، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحا، إلى الساعة الثالثة عصرا، لتبدأ أعمال فرز الأصوات عقب إغلاق باب التصويت مباشرة، بحضور المرشحين، أو وكلائهم، لإعلان أسماء الفائزين بعضوية الاتحادات الطلابية بالكليات.

ويجري انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ومن المقرر انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر، وفي اليوم التالي 15 نوفمبر يجري انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة.
عميد زراعة عين شمس يتفقد لجان انتخابات اتحاد الطلاب
عميد زراعة عين شمس يتفقد لجان انتخابات اتحاد الطلاب
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