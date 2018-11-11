السيطرة على حريق بشونة قطن في طنطا دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق اندلعت نيرانه بشونة للقطن في منطقة العجيزي بمدينة طنطا، دون خسائر بشرية.



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا بالحريق وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات إطفاء وتم فصل الكهرباء عن المنطقة، وتبين اندلاع الحريق داخل الشونة واشتعال النيران في جوالات من القطن المخزن بالشونة وتم السيطرة على النيران.



وتحرر محضر بالواقعة وجار استدعاء خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق وتحديد قيمة الخسائر والتلفيات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.