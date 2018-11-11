ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

السيطرة على حريق بشونة قطن في طنطا دون خسائر بشرية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:59 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
احمد علي
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق اندلعت نيرانه بشونة للقطن في منطقة العجيزي بمدينة طنطا، دون خسائر بشرية.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا بالحريق وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات إطفاء وتم فصل الكهرباء عن المنطقة، وتبين اندلاع الحريق داخل الشونة واشتعال النيران في جوالات من القطن المخزن بالشونة وتم السيطرة على النيران.

وتحرر محضر بالواقعة وجار استدعاء خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق وتحديد قيمة الخسائر والتلفيات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
loading...

ترشيحاتنا

قادة العالم يصطفون انتظارا لوصول بوتين مئوية الحرب العالمية الأولى.. فيديو

أسماء مصطفى تكشف عن أجر مجدي شطة مقابل عمل حوار صحفي.. فيديو

تعرف على أول مباراة يخوضها الأهلي عقب خسارته اللقب الأفريقي

فيديو لسفير قطر مع قيادي بحماس يثير ضجة على مواقع التواصل

إنجاز جديد لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

متظاهرة عارية تهاجم موكب ترامب في فرنسا

جماهير الأهلى تخطف أنظار العالم رغم السقوط الإفريقى .. فيديو

إحباط محاولة انقلاب عسكري في ألمانيا

21 ابنا من بطن واحدة.. الأم الخارقة تنجب طفلها الأخير

مذكرة تعاون بين مصر والبحرين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة

ضبط شخص يستولى على بيانات المواطنين السرية ويبيعها لآخرين مقابل مبالغ مالية

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العائلة الملكية ترتدي الأسود في ذكرى الحرب العالمية الأولى.. صور

أمينة خليل تتألق بفستان مرمر حليم في حفل كارتير.. صور

تعرف على أسعار حلاوة المولد فى الأسواق

أمن القاهرة: تطهير 18 شارعا وحيا من الإشغالات.. صور

درة بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. صور

فيديو

الإسلامبولي: مصر إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة.. فيديو
شاهد.. مواطن مصري يفتح مطعما باستخدام الموتوسيكلات والعربات الخردة
الزراعة: صدرنا 4 ملايين و540 ألف طن من المحاصيل هذا العام
تعرف على حكم شراء حلوى المولد النبوي.. فيديو
الزراعة: صحة المواطن المصري تهمنا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟