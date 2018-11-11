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مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر 11-11-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
القسم الرياضي
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موعد مباراة تشيلسى وايفرتون

يلعب اليوم فريق تشيلسى وايفرتون بث مباشر فى تمام الرابعة والربع بتوقيت القاهرة حيث نقدم لكم فى تلك المباراة بث مباشر مباراة تشيلسى وايفرتون يلا كورة بث مباشر مباراة تشيلسى وايفرتون بتاريخ اليوم بث مباشر مباراة تشيلسى وايفرتون .


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