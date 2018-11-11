أمطار رعدية تغرق قطر.. فيديو وصور

شهدت قطر موجة من الطقس السييء، اليوم الأحد، حيث حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية مفاجئة على بعض المناطق على الساحل، ومن أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.وتوقعت إدارة الأرصاد أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد، الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على الساحل.. وفي البحر يكون الطقس غائما مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة خلال الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و 20عقدة، مع هبات تصل إلى 40 عقدة خلال الأمطار الرعدية.ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وبين 4 و 7 أقدام داخل البحر، يرتفع إلى 15 قدما خلال الأمطار الرعدية .