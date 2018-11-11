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حوادث

مصرع وإصابة 4 عمال محارة سقطوا من الدور العاشر ببنها

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:03 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
لقي عاملان مصرعهما وأصيب آخران بإصابات خطيرة اليوم "الأحد" إثر سقوطهم من الدور العاشر بمدينة بنها خلال تنفيذهم أعمال تشطيب بأحد الأبراج السكنية، وجرى نقل المتوفين والمصابين لمستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها بورود إخطار بمصرع عاملين محارة وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة .

وبالانتقال والفحص تبين سقوطهم، إثر سقوط سقالة بالدور العاشر بأحد الابراج بمدينة بنها وجرى نقلهم جميعا لمستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.
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