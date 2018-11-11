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أحمد موسى معلقا على نهائي إفريقيا: لو الأهلي لعب بدون مروان كان أفضل ..فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:08 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
هنأ الإعلامي أحمد موسى فريق الترجي التونسي بفوزه بدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، معلقًا: « نحن لم نستحق الفوز، والترجي قدم أداء أفضل من الأهلي».

وقال موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد: « قلنا من قبل أننا سنهنئ الفائز بكل روح رياضية، ولاعبو الأهلي افتقدوا عزيمة الفوز باستثناء لاعب أو اثنين»، مضيفا: «الأهلي ما زال متربعا على عرش القارة الأفريقية بـ 8 بطولات».

وأضاف موسى : «لم نصل للمرمى بهجمات منظمة والكل كان ينتظر وليد سليمان ينقذ الفريق لكن هيعمل إيه لوحده».

وأكد موسى أن أداء مروان محسن، مهاجم الأهلي، كان سيئا، قائلًا: «لو الأهلي لعب المباراة بدون مروان محسن كان أفضل حيث لا يستطيع أن يسيطر على الكرة، مروان مش نافعنا».

وأردف موسى: « محمد الشناوي استقبل 6 أهداف في آخر 3 مباريات وهناك الكثير من علامات الاستفهام، لدينا مشاكل في الدفاع والهجوم وحراسة المرمى».
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