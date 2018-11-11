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فن

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:49 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد رزق صورا من كواليس تصوير فيلم "الممر" الذي يتم تصويره حاليًا في مدينة الإسماعيلية.

وعلق رزق على الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا: "كواليس فيلم الممر ٢٠١٩ إخراج شريف عرفة".

ويتناول الفيلم بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي.

الفيلم بطولة أحمد عز، وهند صبري، وأحمد رزق، ومحمد فراج، ومحمد الشرنوبي، وأحمد العوضي، وأحمد صلاح حسني، وإخراج شريف عرفة.
شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر
شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر
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شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

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