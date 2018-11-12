انتصارات للتحالف العربي في الحديدة ضد ميليشيات الحوثي

كشفت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الجيش تمكنت بإسناد من التحالف العربي من كسر جميع الأنساق الدفاعية الأمامية للميليشيات الحوثية في الحديدة على امتداد خطوط المواجهة المحيطة بالمدينة من جهاتها الثلاث وسط توغل مستمر للقوات في الأحياء الجنوبية والشرقية.



جاءت هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع احتدام المعارك في جبهات البيضاء والضالع وصعدة، حيث تمكنت القوات الحكومية من استعادة مواقع عدة في مختلف الجبهات مقابل تقهقر المسلحين الحوثيين، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.



وفيما أفادت المصادر الرسمية للجيش بأن 5 من قيادات الجماعة الميدانيين سقطوا في معارك البيضاء، أكدت المصادر نفسها سقوط عشرات الحوثيين في المواجهات المحتدمة على مشارف مدينة دمت الواقعة شمال غربي محافظة الضالع.



