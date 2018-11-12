توفيق: نحرص على تطوير صناعات الأدوية والغذاء باعتبارها أمنا قوميا

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن صناعات الأدوية والمواد الغذائية وتوزيعها تعد أمنا قوميا بالنسبة لمصر ولكنها ليست صناعات إستراتيجية وهو ما تركز عليه خطة الوزارة في تطوير شركات القطاع العاملة فى تلك الصناعات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.



جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص"، بحضور عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية نائبا عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار.



وقال توفيق ،إن شركات قطاع الأعمال العام تحتاج حاليا المشاركة مع القطاع الخاص خاصة "المشاركة الفنية" وليس المالية فقط،لافتا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في قطاع تصنيع إطارات الجرارات والتي تحتاج إلى شريك إستراتيجي له خبرة عالمية وإقليمية لنجاح خطة تطوير الشركة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل الإعلان عن الحاجة إلى شريك ومستثمر أجنبي وسيتم الإعلان عن نتائج الإعلان خلال الفترة المقبلة.



وأضاف توفيق، أن الغزل والنسيج في مصر صناعة عريقة ولكن هناك بعض المراحل الإنتاجية مثل "الصباغة والتجهيز" تحتاج إلى الخبرة الدولية وشريك لديه فن في الإدارة لتطويرها وليس ضخ الأموال فقط وهو ما تعمل عليه وزارة قطاع الأعمال حاليا.