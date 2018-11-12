ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

توفيق: نحرص على تطوير صناعات الأدوية والغذاء باعتبارها أمنا قوميا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
علياء فوزى
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن صناعات الأدوية والمواد الغذائية وتوزيعها تعد أمنا قوميا بالنسبة لمصر ولكنها ليست صناعات إستراتيجية وهو ما تركز عليه خطة الوزارة في تطوير شركات القطاع العاملة فى تلك الصناعات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص"، بحضور عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية نائبا عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وقال توفيق ،إن شركات قطاع الأعمال العام تحتاج حاليا المشاركة مع القطاع الخاص خاصة "المشاركة الفنية" وليس المالية فقط،لافتا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في قطاع تصنيع إطارات الجرارات والتي تحتاج إلى شريك إستراتيجي له خبرة عالمية وإقليمية لنجاح خطة تطوير الشركة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل الإعلان عن الحاجة إلى شريك ومستثمر أجنبي وسيتم الإعلان عن نتائج الإعلان خلال الفترة المقبلة.

وأضاف توفيق، أن الغزل والنسيج في مصر صناعة عريقة ولكن هناك بعض المراحل الإنتاجية مثل "الصباغة والتجهيز" تحتاج إلى الخبرة الدولية وشريك لديه فن في الإدارة لتطويرها وليس ضخ الأموال فقط وهو ما تعمل عليه وزارة قطاع الأعمال حاليا.
loading...

ترشيحاتنا

بفضل يوم العزاب.. شركة صينية تحقق مبيعات قياسية قدرها 30 مليار دولار

اختفاء عروس قبل زفافها بالدقهلية فى ظروف غامضة

الكونفدرالية تجبر الزمالك على تأجيل ملف الراحلين

صحيفة أمريكية تكشف حقيقة ترشح هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية

ليفربول يواصل الاحتفال بالفوز أمام فولهام: صباح الانتصار

زراعة البحيرة: تطوير ودعم 3 مراكز لتجميع الألبان بدمنهور.. 15 مليون جنيه منحة من الاتحاد الأوروبى للحصول على الأيزو.. والطب البيطري: دورنا الإشراف على المشروع.. صور

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

تعرف على خطة مدير فني الزمالك خلال فترة التوقف

هزة أرضية يشعر بها سكان التجمع .. صور

تعرف كيف تستحضر الخشوع في الصلاة

نجوم أجانب فى أفلام مصرية.. ومصريون بأعمال عالمية .. محمد كريم يشارك نيكولاس كيدج .. وخالد أرغينتش يصارع أمير كرارة فى كازابلانكا.. عمرو واكد يدهش الجميع فى الخارج بعد فيلم لوسى

افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء من البيوجاز فى صرف سخا اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

فيديو

السيسي يوجه بسرعة استكمال خطة إدارة المخلفات يتصدر نشرة صباح البلد
رئيس العالمية لريادة الأعمال: مصر تمر بتحول اقتصادي كبير..فيديو
شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي
المرور: كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى.. فيديو
أسباب حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟