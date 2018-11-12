إنطلاق أعمال مؤتمر باليرمو حول ليبيا في إيطاليا بحضور الرئيس السيسي

أنطلق منذ قليل مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا، في جنوب إيطاليا، من أجل مناقشة الوضع في ليبيا ومستقبل هذه البلد.



وبحسب بوابة "الوسط" الليبية، فإن أعمال المؤتمر انطلقت في مدينة باليرمو، عاصمة صقلية بجنوب ليبيا، حيث يهيمن الملفان الاقتصادي والأمني لليبيا على مجريات هذا المؤتمر.



وبحسب الموقع، فإن جدول أعمال اليوم، يتضمن جلسة حول الوضع الاقتصادي بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ولجنة من مجلسي النواب والدولة.



وقال النائب الليبي علي السعيدي، الذي يشارك في المؤتمر، أنه سيكون هناك اجتماع أمني في المساء، بحضور أعضاء من وفد النواب والدولة، على أن تعرض نتائج الاجتماعين الاقتصادي والأمني في جلسة أخرى.



ويشارك في هذا المؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل الدور الفاعل الذي تلعبه مصر في إنهاء الفوضى والحرب في جارتها الغربية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتوجه اليوم الاثنين إلى مدينة باليرمو الإيطالية، في زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي.



يأتي ذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي.

