جون أنطوي يقود هجوم المقاصة أمام بيراميدز

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، عن تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز، التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري.



وضم تشكيل المقاصة : أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، أحمد عبد العزيز مودى – طه عادل – عصام صبحى – محمود وحيد في خط الدفاع، محمد تونى – هاني سعيد – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافى خط الوسط، جون انطوي في الهجوم.



ويتواجد على دكة البدلاء: محمود حمدي حارس مرمي – محمد دبش – أحمد محسن – نصر رمضان – محمد رمضان – صلاح عاشور – مروان حمدي



ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 20 نقطه في المركز الثاني بجدول المسابقة.