أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-11-2018.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الثلاثاء 13-11-2018، تقريرًا خاصًا بأسعار العملات الأجنبية والذهب على النحو التالي:
عيار 24: 693 جنيهًا
عيار 21: 606 جنيهات
عيار 18: 519 جنيهًا
الجنيه الذهب: 4852 جنيهًا
وأوضح التقرير أن أسعار العملات جاءت على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.97 جنيه، شراء 17.84 جنيه
اليورو: بيع 20.37 جنيه، شراء 20.22 جنيه
الجنيه الإسترليني: بيع 22.32 جنيه، شراء 23.15 جنيه
الين الياباني: بيع15.79 جنيه، شراء 15.67 جنيه
فرنك سويسري: بيع 17.87 جنيه، شراء 17.74 جنيه
عيار 24: 693 جنيهًا
عيار 21: 606 جنيهات
عيار 18: 519 جنيهًا
الجنيه الذهب: 4852 جنيهًا
وأوضح التقرير أن أسعار العملات جاءت على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.97 جنيه، شراء 17.84 جنيه
اليورو: بيع 20.37 جنيه، شراء 20.22 جنيه
الجنيه الإسترليني: بيع 22.32 جنيه، شراء 23.15 جنيه
الين الياباني: بيع15.79 جنيه، شراء 15.67 جنيه
فرنك سويسري: بيع 17.87 جنيه، شراء 17.74 جنيه