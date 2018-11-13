أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-11-2018.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الثلاثاء 13-11-2018، تقريرًا خاصًا بأسعار العملات الأجنبية والذهب على النحو التالي:



عيار 24: 693 جنيهًا

عيار 21: 606 جنيهات

عيار 18: 519 جنيهًا

الجنيه الذهب: 4852 جنيهًا



وأوضح التقرير أن أسعار العملات جاءت على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: بيع 17.97 جنيه، شراء 17.84 جنيه

اليورو: بيع 20.37 جنيه، شراء 20.22 جنيه

الجنيه الإسترليني: بيع 22.32 جنيه، شراء 23.15 جنيه

الين الياباني: بيع15.79 جنيه، شراء 15.67 جنيه

فرنك سويسري: بيع 17.87 جنيه، شراء 17.74 جنيه

