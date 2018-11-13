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أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-11-2018.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:24 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الثلاثاء 13-11-2018، تقريرًا خاصًا بأسعار العملات الأجنبية والذهب على النحو التالي:

عيار 24: 693 جنيهًا
عيار 21: 606 جنيهات
عيار 18: 519 جنيهًا
الجنيه الذهب: 4852 جنيهًا

وأوضح التقرير أن أسعار العملات جاءت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.97 جنيه، شراء 17.84 جنيه
اليورو: بيع 20.37 جنيه، شراء 20.22 جنيه
الجنيه الإسترليني: بيع 22.32 جنيه، شراء 23.15 جنيه
الين الياباني: بيع15.79 جنيه، شراء 15.67 جنيه
فرنك سويسري: بيع 17.87 جنيه، شراء 17.74 جنيه
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