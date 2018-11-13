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المرور تنصح باستخدام محور روض الفرج والطريق الدائرى بدلا من 26 يوليو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بأنه لا توجد أى إخطارات بوجود شبورة مائية أو سقوط أمطار، لافتًا إلى أن الأحجام المرورية المعتادة متوسطة منذ صباح اليوم، الثلاثاء.

وقال "الشربيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك أحجامًا مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان، فيما يشهد الاتجاه الآخر سيولة مرورية، وأوصى باستخدام البدائل سواء محور روض الفرج أو محور الواحات ومنه إلى الدائري.

وأشار إلى وجود كثافات على الطريق الدائري عند مناطق السلام للقادم من الزراعي باتجاه القاهرة الجديدة، ومناطق البساتين.

وناشد قائدي السيارات المتواجدين على الطرق السريعة، القيادة بهدوء وتقليل السرعات، والالتزام بتعليمات رجال المرور، ومضاعفة مسافة الأمان مع السيارات الأخرى.
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