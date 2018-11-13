طالبة بصيدلة طنطا تفوز بالمركز الأول في مسابقة التايكوندو

أعلنت جامعة طنطا فوز فوزية عاشور النقيب الطالبة بكلية الصيدلة على المركز الأول على مستوى الجامعة في لعبة التايكوندو وزن 62 كجم.



جاء ذلك خلال مشاركتها في المسابقة التي أُقيمت ضمن فعاليات دوري الجامعة الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.