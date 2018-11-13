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تعليم

وفد معهد بحوث الإلكترونيات يزرو الصين لدعم علاقات التعاون

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:28 م
عمرو ممدوح
استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا قدمه د. هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول زيارة وفد من المعهد للصين؛ للمشاركة فى فعاليات ورشة عمل حول المدن العلمية والحاضنات التكنولوجية، وذلك بالمركز العربى الصينى لنقل التكنولوجيا بالصين.

وأشار د. هشام الديب، إلى أن هذه الزيارة تأتى فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر "طاقات المصريين" بمتابعة تطور الأعمال بالمدينة العلمية لمعهد بحوث الإلكترونيات، بالإضافة إلى فتح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بابًا للتعاون مع جمهورية الصين، وذلك من خلال المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا.

وأوضح التقرير، أنه خلال الزيارة تم توقيع عدة بروتوكولات للتعاون لدعم العلاقات العلمية والبحثية بين الجانبين، حيث تم توقيع برتوكول للتعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات، ومعهد الحائط العظيم للأعمال الاستشارية، وهو معهد استشاري متخصص في إستراتيجيات المدن العلمية والحاضنات التكنولوجية، والمركز العربي الصيني لنقل التكنولوجيا؛ بهدف قيام المعهد الصيني بعمل زيارة ميدانية للمدينة العلمية بمعهد بحوث الإلكترونيات والحاضنات التكنولوجية، لإجراء دراسة دقيقة على أرض الواقع للمدينة ووضع خطة إستراتيجية بالتعاون مع المعهد للتخطيط لمنظومة اقتصادية فنية متخصصة، ووضع مؤشرات الأداء والجودة وتحويل الحاضنات التكنولوجية إلى شركات لها مردود اقتصادي.

وأضاف التقرير أنه تم توقيع بروتوكولًا للتعاون بين شركة Ningxia heart technology development، من الجانب الصيني ومكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بمعهد بحوث الإلكترونيات والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛ وذلك تحقيقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجيتها القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويهدف البروتوكول الذى وقعته د. شيرين محمد عبد القادر رئيس مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالمعهد إلى تسويق ونقل التكنولوجيا، وتبادل المعرفة في مجال ريادة الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة، وعقد ورش عمل ومؤتمرات وتقديم الاستشارات من جانب الطرفين.

جدير بالذكر أن الوفد يتكون من د. محمد بيومي نائب رئيس المعهد، ود. محمود سالم القائم بأعمال رئيس قسم الطاقة العالية، ود. شيرين عبد القادر رئيس قسم الحاسبات والنظم.
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