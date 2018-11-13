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أخبار العالم

اقتراب التوصل إلى حل بشأن الأزمة الليبية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:26 م
حفتر وكونتي والسراج
حفتر وكونتي والسراج
حسام رضوان
أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" بأن مصادر دبلوماسية إيطالية قالت إن الأزمة تقترب من الحل بشأن المسألة الليبية.

وأضافت أن المصادر ذاتها ذكرت في تصريحات عند نهاية الاجتماع الذي تم صباح اليوم الثلاثاء، بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، أن الابتسامات كانت عريضة للغاية على وجوه المشاركين، وأن الابتسامات كانت اليوم أوسع مما كانت عليه في أي مناسبات أخرى.

وأوضحت المصادر أن كل خطوة تتم للأمام تزداد كبرًا باستمرار، وأن باريس كانت الخطوة الأولى فقط، وأن اجتماع باليرمو مهم جدا، وشهد مشاركة جميع الجهات الفاعلة، والتي تحرص كثيرا على إيجاد حل للمسألة الليبية.

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