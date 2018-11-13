مدرب الأهلي: الحديث عن رحيل بعض لاعبي الفريق مجرد اجتهادات

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الحديث عن رحيل أي لاعب في الوقت الحالي مجرد اجتهادات، وأن هناك حالة تشاور دائم بين الجهاز من أجل حسم القائمة الإفريقية قبل إرسالها يوم الخميس المقبل.



وقال "يوسف"، إنه على ثقة في قدرات لاعبي الفريق وشخصيتهم في التعامل مع كل ما يثار من فترة لأخرى عن رحيلهم، وأنه على يقين من أن هذه الاجتهادات لن تنال من عزيمتهم لمواصلة مشوارهم بكل قوة مع الفريق من أجل تدارك الموقف الحالي والعمل من جديد على إسعاد الجماهير وتعويضها عن خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، من خلال القتال في جميع البطولات التي يشار بها الفريق سواء محليا أو عربيا وقاريا.