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رياضة

الزمالك يسعى لضم مهاجم المقاولون العرب

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
كثف مسئولو نادي الزمالك، المفاوضات مع طاهر محمد طاهر، مهاجم فريق المقاولون العرب للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكلف النادي اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق للتفاوض مع مهاجم المقاولون بحكم الصداقة التي تجمعهما لتزاملهما في صفوف المنتخب الأولمبي، والتعرف على موقفه بشأن الانضمام للزمالك في يناير المقبل.

ويسعي أيضا مسئولو النادي الأهلي في ضم اللاعب، وهو ما دفع الزمالك للتحرك من أجل مزاحمة الأهلي، والتعرف على موقف اللاعب الشاب بشأن الانضمام إلى القلعة البيضاء في ميركاتو الشتاء، وذلك قبل إرسال عرض رسمي إلى نادي المقاولون العرب للتعرف على طلباتهم المالية.
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