السودان يستهدف رفع إنتاجه النفطي إلى 29.2 مليون برميل خلال العام القادم

كشفت وزارة النفط والغاز السودانية، عن استهدافها رفع إنتاج السودان من النفط خلال العام القادم إلى 29.2 مليون برميل بمتوسط إنتاج 80 ألف برميل يوميًا، بجانب زيادة الاحتياطي النفطي إلى 28.4 مليون برميل بنهاية نفس العام.



قال وزير الدولة بوزارة النفط والغاز بالسودان، عوض ضحية - في بيان أداء الوزارة الذي قدمه أمام البرلمان اليوم الثلاثاء - إن خطتهم للعام المقبل تشمل توفير 7.4 مليون طن متري من المنتجات النفطية للاستهلاك المحلي، واستيراد 3.7 مليون طن متري بتكلفة تقديرية تبلغ 2.4 مليار دولار.



ونوه بأن تحقيق الإنتاج المستهدف يتطلب توفير التمويل المطلوب وسداد المديونيات .



وأضاف أن خطة الوزارة لاستيراد المشتقات النفطية "الجازولين والبنزين" خلال الـ6 أشهر الماضية، تأثرت بسبب شُح النقد الأجنبي، منوها باستيراد 976.2 ألف طن متري من الوقود خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضي بنسبة أداء بلغت 67%.



طالب ضحية، بمعالجة ديون الشركاء لتحفيزهم على الإنفاق على العمليات النفطية وتوفير التمويل اللازم لتشغيل المربعات النفطية المملوكة للدولة.



وفي سياق متصل، توقع وزير النفط والغاز السوداني، أزهري عبد القادر، أن يصل إنتاج بلاده من البترول إلى نحو 110 آلاف برميل يوميًا بحلول عام 2021.



أوضح الوزير في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن السودان أنتج 130 طنا من الذهب بين يناير وسبتمبر 2018.