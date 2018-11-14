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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: ميليشيات الحوثي تطلق صواريخ إيرانية على السعودية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن ميليشيات الحوثي تطلق صواريخ إيرانية على السعودية.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن نويرت قولها إن بلادها تسعى لتكريس أكبر ضغط على إيران لوقف دعمها الإرهاب وخصوصا الحوثي وحزب الله.

وكانت مصادر أمريكية مطلعة قد أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية.
وتندرج الخطة ضمن إطار المساعي الأمريكية لاتخاذ موقف صارم تجاه الجماعات المرتبطة بإيران في أنحاء الشرق الأوسط، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن هذه المصادر.
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