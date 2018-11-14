أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 14 نوفمبر بسوق العبور

تباينت أسعار الخضراوات في تعاملات أسواق العبور، اليوم الأربعاء، الموافق 14 نوفمبر 2018، حيث استقرت أسعار الطماطم تراجعا طفيفا متراوحة بين 2.60 إلـى 4 جنيهات للكيلو، وسجلت البطاطس نحو ما بين 6 و10 جنيهات والبصل من 3 لـ5.50 جنيه، وتراجع سعر كيلو الكوسة مسجلا ما بين 3 و6 جنيهات، والفاصوليا ما بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الرومي 2.50 و 4.5 جنيه.





وسجل الخيار 3 و 5 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ13 جنيهًا، البسلة بـ10 جنيهات.





وشهدت أسعار الفاكهة، ثباتًا في الأسعار، حيث سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 10 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني بـ10 إلى 20 جنيها، والبلح الرملي بـ6 جنيهات، والبلح السيوى بـ20 جنيها.





وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي 3.50 جنيه، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ8 جنيهات، وسجل كيلو اليوسفي 7 جنيهات،.



