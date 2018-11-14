روحاني: أمريكا ستندم بعد فرض العقوبات على إيران

توعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بالـ"هزيمة"، وذلك بعد فرض الأخيرة الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على طهران مطلع الشهر الجاري.



ونقلت وكالة "تسنيم" الإخبارية الإيرانية عن روحاني قوله: "الولايات المتحدة اتخذت الطريق الخاطئ بعد فرضها العقوبات على إيران، وهي في طريقها للهزيمة".



ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران مطلع الشهر الجاري حيز التنفيذ وتشمل هذه المرة قطاعي النفط والمصارف.



والقرار الأمريكي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.