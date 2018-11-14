ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:11 م
أمطار
أمطار
إيهاب عمر
ضربت مساء اليوم الأربعاء، موجة من الطقس السيئ محافظة أسيوط مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء المحافظة 

حيث هطلت أمطار غزيرة على مدينة أسيوط الجديدة ومراكز أبنوب وديروط ومنفلوط والقوصية ومركز أسيوط مما تسبب في توقف حركة السير بمعظم الطرق.

فيما تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي أمام قرية منقباد بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت الطريق الزراعي.

ومن جهتها أعلنت محافظة أسيوط حالة الطوارئ، وتراس اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط غرفة العمليات وإدارة الأزمة وأمر بفتح بالوعات المياه بانفاق الزهراء والسلام والمنفذ لتصريف المياه وعدم إعاقة الحركة المرورية .
loading...

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر واسم لبلبة الحقيقي

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة حول عقود كهربا مع الزمالك

كشف غموض خطف طفلة وطلب فدية ومحاولة قتلها بسوهاج.. فيديو

المقاولون العرب يحدد شروط انتقال لاعبه الدولي لـ الأهلي أو الزمالك

سقوط المتهم بحرق والده وآخر فى الفيوم

وزير التموين: صرف الدعم بأثر رجعي للموقوفين في حالة الاستحقاق

احرصي على إعطاء طفلك يوميا المعلقة السحرية لرفع المناعة وطرد الديدان

مجدي الجلاد: بيكا وشطة أنقى من صفاء الهاشمي ..وذراع مصر لا تلوى

أول نائبة محجبة في الكونجرس تثير غضب اليهود وتستفز إسرائيل

موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

إعلامي تونسي يمزق قميصه على طريقة أزارو ويطالب بركلة جزاء.. فيديو

تخلصت منه خوفا من الفضيحة فنجاه القدر.. حكاية رضيع انكتبله عمر جديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 إطلالات لنجمات لبنان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

قالوا ايه علينا دولا.. السيرة الذاتية لـ قاهر الإرهاب ساطع النعماني.. صور

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

بعد 1959 يوما على إصابته.. العقيد ساطع النعماني ينضم لكتيبة الأبطال

ليدي جاجا تقدم وجبات البيتزا للمتضررين من حرائق كاليفورنيا.. صور

فيديو

طريقة اختبار العسل من غير ترموميتر مع الشيف هالة فهمي .. فيديو
تعرف على الأطعمة المسببة لارتفاع ضغط الدم والوقاية منه.. فيديو
طريقة عمل قشدة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي.. فيديو
مدبولي: استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تراعي مبدأ تكافؤ الفرص.. فيديو
رئيس الوزراء: تغيرات الطبيعة تتطلب منهجية جديدة لمواجهة أخطارها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟