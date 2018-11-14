موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

ضربت مساء اليوم الأربعاء، موجة من الطقس السيئ محافظة أسيوط مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء المحافظة





حيث هطلت أمطار غزيرة على مدينة أسيوط الجديدة ومراكز أبنوب وديروط ومنفلوط والقوصية ومركز أسيوط مما تسبب في توقف حركة السير بمعظم الطرق.





فيما تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي أمام قرية منقباد بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت الطريق الزراعي.



