موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

ضربت مساء اليوم الأربعاء، موجة من الطقس السيئ محافظة أسيوط مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء المحافظة
حيث هطلت أمطار غزيرة على مدينة أسيوط الجديدة ومراكز أبنوب وديروط ومنفلوط والقوصية ومركز أسيوط مما تسبب في توقف حركة السير بمعظم الطرق.
فيما تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي أمام قرية منقباد بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت الطريق الزراعي.
ومن جهتها أعلنت محافظة أسيوط حالة الطوارئ، وتراس اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط غرفة العمليات وإدارة الأزمة وأمر بفتح بالوعات المياه بانفاق الزهراء والسلام والمنفذ لتصريف المياه وعدم إعاقة الحركة المرورية .