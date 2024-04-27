وزير الخارجية الإيراني: سيتم إطلاق سراح طاقم السفينة البرتغالية المحتجزة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه سيتم إطلاق سراح طاقم السفينة البرتغالية MSC Aries المحتجزة.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، خلال مباحثاته مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل: "نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة، وأبلغنا سفراءهم في طهران بالإفراج عنهم وتسليمهم"، بحسب ما أوردته وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وجاء البيان المقابل في إطار المباحثات التي جرت بين الوزير الإيراني ووزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل.

وفي وقت سابق، ذكرت السفارة الروسية أن المواطن الروسي تيموفي كولتشانوف، الموجود على متن سفينة MSC Aries التي تحتجزها إيران في مضيق هرمز، سيغادرها عند تغيير الطاقم.