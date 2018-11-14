فنان عربي شهير يأكل شريحة لحم بالذهب.. فيديو

تعرض الفنان الكويتي عيسى المرزوق لموجة من الانتقادات الحادة، بعد ما نشر مقطع فيديو على انستجرام، يظهر تناوله لشريحة لحم مغطاة بورق الذهب.



كان الفيديو يتضمن صاحب مطعم يغلف شريحة اللحم بورق الذهب ومن ثم تقطيعها ورشها بالملح، مؤكدًا أن عيسي المرزوقي أول شخص يتناول هذا الطبق من الأطعمة التي يقدمها المطعم.



وبحسب سبوتنك، حذف المروزق الفيديو من على حسابه الرسمي بالموقع الشهير، بعد سيل من الهجوم اللاذع، رغم انتشار الفيديو بقوة فى وقت قياسي، حيث انتقد الرواد المرزوق واصفين إياه بالمسرف وقليل الأخلاق.



