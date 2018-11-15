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محافظات

اليوم.. وزير النقل يضع حجر الأساس لإنشاء كوبري الشرقاوية في شبرا الخيمة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:44 ص
الدكتور هشام عرفات
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
إبراهيم الهوارى
يضع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، حجر الأساس لإنشاء كوبرى الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة اليوم، الخميس، يرافقه الدكتور علاء مرزوق، محافظة القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وقال محافظ القليوبية، إن الكوبري يبلغ طوله 2 كم، ويعمل بالاتجاهين، حيث يبدأ من الطريق الزراعى ليعبر السكة الحديد ومنزلة حوض العمدة شرق السكة الحديد، وذلك بتكلفة 170 مليون جنيه.

يذكر أن حلم إنشاء الكوبرى طال انتظار تنفيذه لعشرات السنين؛ للقضاء على المشكلات والأزمات المرورية داخل المنطقة وعبور المواطنين الطريق.
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