اليوم.. وزير النقل يضع حجر الأساس لإنشاء كوبري الشرقاوية في شبرا الخيمة

يضع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، حجر الأساس لإنشاء كوبرى الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة اليوم، الخميس، يرافقه الدكتور علاء مرزوق، محافظة القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.





وقال محافظ القليوبية، إن الكوبري يبلغ طوله 2 كم، ويعمل بالاتجاهين، حيث يبدأ من الطريق الزراعى ليعبر السكة الحديد ومنزلة حوض العمدة شرق السكة الحديد، وذلك بتكلفة 170 مليون جنيه.



