ميليشيا الحوثي تستهدف ميناء الحديدة اليمنى بصاروخ باليستي

رصدت منظومة الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، سقوط صاروخ باليستي في البحر، حاولت ميليشيا الحوثي استهداف ميناء مدينة الحديدة به.



ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، أطلقت ميليشيا الحوثي الصاروخ من مديرية الصليف مستهدفة ميناء الحديدة، وذلك عقب هزائمها المتلاحقة داخل المدينة الواقعة غربي اليمن، وفقدانها السيطرة على مواقع مهمة.



ويأتي هذا القصف للمنشآت الحيوية داخل الحديدة، بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة الساحل الغربي ما بين قتيل وأسير على يد قوات الجيش الوطني، بدعم من التحالف.