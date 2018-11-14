محافظ أسوان يحذر سائق توك توك من عدم السير في الطريق العكسي.. فيديو

واصل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد بعض المناطق بحى غرب وحى شرق داخل نطاق مدينة أسوان والتى شملت تفقد مشروع خان أسوان السياحى وإحدى السويقات بطريق السماد وشارع كلية التربية وميدان النفق ، وقد رافقه في الجولة اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ وعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد، بجانب رئيس مركز ومدينة أسوان ومديرى الطرق والرى.





وشدّد اللواء أحمد إبراهيم، على سرعة التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف المصرية لطرح المحلات التجارية المتبقية من إجمالى 143 بمشروع خان أسوان، بجانب إعادة الشئ لأصله لواجهة المشروع من نظافة عامة وتطوير وتجميل وإنارة وتشجير، مع إعادة تركيب المقاعد الرخامية لإضفاء الشكل الجمالي لهذه المنطقة .



