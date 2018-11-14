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محافظات

حزب مستقبل وطن بالمنيا يحتفل بالمولد النبوي الشريف

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:50 م
حزب مستقبل وطن بالمنيا
حزب مستقبل وطن بالمنيا يحتفل بالمولد النبوى الشريف
ايمن رياض
نظمت أمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن بالمنيا برئاسة على عبد السلام أمين المهنيين بالمحافظة ، وبرعاية النائب علاء السبيعى أمين الحزب بالمحافظة، احتفالية دينية بمناسبة المولد النبوى الشريف وذلك بمكتبة مصر العامة ، بحضور وليد عبد القوى امين التنظيم ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة ، وأمناء المراكز والاقسام ، ورئيس مجلس ادارة الشبان المسلمين ، ووكيل وزارة الاوقاف ، وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبعض اهالى المحافظة .

بدأت الاحتفالية بكلمة لوكيل وزارة الاوقاف الشيخ سلامة عبد الرازق تحدث خلالها عن السيرة النبوية، والصفات الأخلاقية للنبي محمد، وفضل النبى ومكانته، بكلمات عطرة بيّن فيها ضرورة أن نتحلى بأخلاق النبى رفقا ورحمة وحلما وجودا حتى يعمّ الخير والسلام على العالم اجمع فقد أرسله الله رحمة للعالمين .

وتضمنت الاحتفالية إلقاء تواشيح دينية وبعض الاشعار عن الرسول ومولده ، وبعض الاغانى الدينية لمجموعة من الطلبة والطالبات ، كما قامت امانة الحزب بتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم على مستوى المحافظة وتوزيع الجوائز عليهم ، وتوزيع الدروع على كل من الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الاوقاف ، وأحمد الحسينى رئيس مجلس ادارة الشبان المسلمين ، وزين فكرى رئيس مجلس ادارة الشبان المسيحية.
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