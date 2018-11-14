الفقي: اتساع دائرة المعلومات ساهم في تغيير إحساس المصريين بالدولة

قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن إحساس المصريين بالدولة تغير بشكل كبير من اتساع دائرة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحول إحساس المواطنين إلى نشاط مباشر من الأحداث الراهنة.





وأوضح "الفقي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن هناك تصورات للمواطنين لما يحدث في الخارج من تقدم وتطوير قد لا تكون ملك صانع القرار في مصر خلال الوقت الراهن، مؤكدا أن عصر السرعة الذي نعيش فيه يؤثر على تصورات وأهداف المواطنين.



