الإصابة تبعد ريكاردو عن ودية قطر وسويسرا

شهدت مباراة المنتخب السويسري أمام قطر الودية، التي انتهت لصالح الأخير بنتيجة 1/0، غياب ريكاردو رودريجيز، مدافع ميلان الإيطالي، بسبب الإصابة.



وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أن مشكلة عضلية لرودريجيز تسببت في غيابه عن مباراة قطر الودية، ويأمل مدرب منتخب سويسرا في استعادة اللاعب قبل مباراة بلجيكا المهمة في دوري الأمم الأوروبية المقرر لها، الأحد القادم.





وإذا اتضحت أن إصابة رودريجيز قوية فإنها ستزيد من متاعب الروسونيري خلال الفترة الجارية، حيث سينضم لقائمة المصابين التي تشهد تواجد كل من الأرجنتينيين لوكاس بيليا وماتيو موساكيو، والإيطاليين جياكومو بونافينتورا وماتيا كالدارا.



جدير بالذكر أن منتخب سويسرا يحتل صدارة المجموعة الثانية بدوري الأمم الأوروبية بفارق الأهداف عن بلجيكا، بينما أيسلندا في المركز الأخير بدون نقاط.