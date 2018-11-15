ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأرصاد الجوية: حالة من عدم الاستقرار المناخي وأمطار لمدة 3 أيام

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريم الخطيب
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد خاصة على المناطق والسواحل الشمالية والوجه البحري، وسقوط أمطار في المناطق الشرقية والغربية من الوجه البحري والقاهرة.

وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» أن الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية لمدة أسبوع، وبالنسبة للقاهرة لمدة 3 أيام.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه تنخفض الأمطار خلال الأيام القادمة وتنتهي يوم السبت المقبل.
loading...

ترشيحاتنا

سقوط أمطار خفيفة في مدينة نصر

طلب إحاطة لـ والي بشأن توقف صرف فيزا الأرامل والمطلقات بالجيزة

متخصص في السيارات: الأسعار لن تتحرك بعد خفض الجمارك

اليوم.. استكمال محاكمة أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء

سر المدينة المفقودة التي وجدها علماء اليونان.. وآثار حرب طروادة الأسطورية

أمطار رعدية تشكل سيولا تضرب منطقة مكة المكرمة في السعودية

واقعة مفجعة.. مقتل طفل على يد قرد

حكم ارتداء المرأة للبنطال

وزير الصناعة يفتتح معرض التجارة والاستثمار المصري الصيني الثاني

شقيق العميد ساطع النعماني يتلقى عزاء البطل الراحل بلندن بحضور قنصل مصر

الملكة إليزابيث تكسر القواعد الملكية من أجل الأمير تشارلز

ساحر الثعابين يقتل هنديًا وسط الزحام.. كوبرا التفت حول رقبته وصرعته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر t -shirt أحمد حلمي في كواليس برنامج arabs got talent

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز تصميمات بسمة بوسيل

سعر غير متوقع لإطلالة إليسا السوداء في دبي ..صور

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

فيديو

حسين مصطفى: نحتاج إلى استراتيجية بصناعة سيارات لتعميق التصنيع المحلي ..فيديو
منظم رالي بطولة الجمهورية يكشف آخر استعدادات العاصمة الإدارية لاستضافة السباق
اتحاد الصناعات: مصر كانت سباقة في صناعة السيارات في الستينيات ..فيديو
اقتصادية النواب: لا يمكن تأجيل إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية ..فيديو
تفاصيل هدم مشتل «Heaven 47» بالزمالك بدون سابق إنذار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟