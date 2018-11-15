الأرصاد الجوية: حالة من عدم الاستقرار المناخي وأمطار لمدة 3 أيام

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد خاصة على المناطق والسواحل الشمالية والوجه البحري، وسقوط أمطار في المناطق الشرقية والغربية من الوجه البحري والقاهرة.





وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» أن الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية لمدة أسبوع، وبالنسبة للقاهرة لمدة 3 أيام.



