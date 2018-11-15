أحمد مجدى ناعيا الشهيد ساطع النعمانى: رمز للتضحية والإصرار والعزيمة.. فيديو

نعى الإعلامى أحمد مجدى، الشهيد ساطع النعمانى، مأمور قسم بولاق السابق، الذى توفته المنية بالأمس خلال إجرائه عملية فى عينه.



وقال مجدى خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، "قولوا للنعمانى شكرًا ياشهيد علمتنى درس عمرنا ما هننساه، ابن النعمانى راح الجنة"، مشيرًا إلى أنه رمز للتضحية والإصرار والعزيمة.



وأكد أن ذكراه وسيرته الطيبة وبطولاته ستستمر معنا، مفيدًا بأن الراحل توفته المنية بعد رحلة علاج مدتها 416 يوما بعد إصابته فى بين السرايات بعد خطاب الرئيس المعزول محمد مرسى.

