مدبولي يتفقد اليوم عددا من مشروعات السويس

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل بتفقد وافتتاح عدد كبير من المشروعات بمحافظة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



ومن المقرر أن يستهل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بتفقد شركة النصر للبترول.

وكان قد وافق مجلس الإدارة النصر للبترول بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ 836880000 جنيه مصرى ( ثمانمائة وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف جنيه) ليصبح رأس مال الشركة المدفوع 7854768000 جنيه مصرى (سبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وثمانية وستون ألف جنيه).

كما يتفقد مدبولي عددا من المشروعات التنموية والخدمية والصحية الجاري تنفيذها في المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.