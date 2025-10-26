قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الاتحاد العربي للفنادق والسياحة: المتحف المصري الكبير وعد بالمستقبل ورسالة إبهار جديدة من مصر

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أكد السفير الدكتور طلال مشلح رئيس الاتحاد العربي للفنادق والسياحة ورئيس الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، أن مصر تتأهب لتكتب فصلاً جديدًا في سجل حضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، عبر مشروع عالمي ينتظره الملايين بشغف هو "المتحف المصري الكبير" على بُعد خطوات من أهرامات الجيزة. 

وقال إن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس احتفاءً بالماضي فحسب، بل هو وعد بالمستقبل، ورسالة من مصر إلى العالم بأنها ما زالت قادرة على الإبهار، وصناعة التاريخ من جديد، كما كانت دائمًا منذ فجر الحضارة وحتى اليوم.
وقال رئيس الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المتحف الكبير ليس مجرد متحف أو مبنى ضخم، بل رسالة حضارية تعكس رؤية دولة بحجم مصر، بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو مستقبل يليق بمجدها العريق، ويجسد كيف يمكن للتاريخ أن يلتقي بالحداثة في أبهى صورها.
وأضاف مشلح أن المتحف المصري الكبير هو الأكبر من نوعه في العالم المخصص لحضارة واحدة، ويُعد أيقونة ثقافية وسياحية تُطل منها مصر على العالم بثقة وفخر، فكل حجر فيه يروي قصة، وكل قاعة تحمل عبق التاريخ، وكل تفصيلة معمارية تعبر عن دقة وإبداع استثنائيين.
وأشار إلى أنه ولأن مصر تعرف أن قوتها الناعمة في حضارتها، جاء هذا المشروع ليكون قاطرة جديدة للسياحة المصرية والعربية، ومصدر جذب لعشاق التاريخ من مختلف القارات.. فالمتحف لا يقدم عرضًا أثريًا فحسب، بل تجربة متكاملة تمزج بين المتعة والمعرفة، بين الأصالة وروح العصر، عبر تقنيات تفاعلية حديثة تُعيد الحياة إلى الكنوز المصرية القديمة، وفي مقدمتها المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد.
وأكد أنه من خلال هذا الصرح، تُعيد مصر تأكيد مكانتها كوجهة أولى للسياحة الثقافية في العالم، وتفتح الباب أمام حركة تنشيط سياحي واستثماري واسعة تشمل الفنادق والمناطق المحيطة بالمتحف، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري والعربي، كما يشكل المشروع نموذجًا يُحتذى به في التعاون العربي في مجالات السياحة والتراث والثقافة.
كما أكد مشلح، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا جبارة لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، من تحسين الطرق والميادين إلى تجميل الصورة البصرية للموقع، لتقدم للعالم تجربة زيارة فريدة تُجسد عظمة مصر وجمالها المعاصر في آن واحد.

